Игрок «Торпедо» Лебеденко: была мечта — вернуться в РПЛ, когда все называют тебя списанным

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о выходе команды в Российскую Премьер-Лигу.
«Эмоций никаких не осталось. Надо пережить этот момент. Поздравляю всех болельщиков, которые были вместе с нами и переживали. Все внесли определённый вклад в одну большую историю.
Да, я выступал за «Торпедо» и вернулся после 15 лет. Была маленькая мечта — вернуться в Премьер-Лигу после 30 лет, когда тебя все называют старым и списанным. Хотелось вернуться — и это произошло. Это же красивая история! Вернуться в команду, пройти путь и выйти в РПЛ. Очень рад и доволен. Надо пережить все мысли. Для всего «Торпедо» это очень дорогой момент.
Мы решили задачу. Рад разделить эмоции с людьми, которые хотят пережить всё это со мной. Насколько готов к РПЛ? Сейчас тяжело говорить. Наверное, первые игры покажут. Конечно, будем готовиться: скорости и исполнители там другие», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 21 мая 2022
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