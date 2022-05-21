Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с «Рубином» не было
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Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Уфой».
«Пенальти в ворота «Уфы» не было. Была нормальная верховая борьба – Кротов подставлялся под игрока «Рубина», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогают ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступает Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегат матча — Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектор — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).
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