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Болельщики и футболисты «Торпедо» поздравили друг друга с выходом в РПЛ. Видео

Болельщики и футболисты «Торпедо» поздравили друг друга с выходом в РПЛ. Видео
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Сегодня, 21 мая, «Торпедо» оформило выход в РПЛ. Московский коллектив в 38-м туре ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью», встреча закончилась со счётом 2:2.

Москвичи сумели отыграться в самой концовке с пенальти. В итоге этот матч принёс команде путёвку в РПЛ, автозаводцы заняли первое место в ФНЛ.

После матча игроки и болельщики устроили бурное празднование. Они долго поздравляли друг друга с этим успехом.

Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.

Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).

Фанаты и футболисты «Торпедо» поздравляю друг друга с титулом.

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