Болельщики и футболисты «Торпедо» поздравили друг друга с выходом в РПЛ. Видео

Сегодня, 21 мая, «Торпедо» оформило выход в РПЛ. Московский коллектив в 38-м туре ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью», встреча закончилась со счётом 2:2.



Москвичи сумели отыграться в самой концовке с пенальти. В итоге этот матч принёс команде путёвку в РПЛ, автозаводцы заняли первое место в ФНЛ.



После матча игроки и болельщики устроили бурное празднование. Они долго поздравляли друг друга с этим успехом.



Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.



Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).

Фанаты и футболисты «Торпедо» поздравляю друг друга с титулом.