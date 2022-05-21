Болельщики и футболисты «Торпедо» поздравили друг друга с выходом в РПЛ. Видео

Сегодня, 21 мая, «Торпедо» оформило выход в РПЛ. Московский коллектив в 38-м туре ФНЛ сыграл вничью с «Кубанью», встреча закончилась со счётом 2:2.
Москвичи сумели отыграться в самой концовке с пенальти. В итоге этот матч принёс команде путёвку в РПЛ, автозаводцы заняли первое место в ФНЛ.
После матча игроки и болельщики устроили бурное празднование. Они долго поздравляли друг друга с этим успехом.
Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.
Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).
Фанаты и футболисты «Торпедо» поздравляю друг друга с титулом.
- 21 мая 2022
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