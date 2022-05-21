Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» проиграл «Химкам» и финишировал на 10-м месте в РПЛ по итогам сезона

«Спартак» проиграл «Химкам» и финишировал на 10-м месте в РПЛ по итогам сезона
Комментарии

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

«Спартак» открыл счёт в матче усилиями Самуэля Жиго, который отметился голом в последнем матче за красно-белых (летом француз станет игроком «Марселя»). Однако «Химки» в конце первого тайма выстрелили дуплетом – сначала пенальти реализовал Денис Глушаков, позже гол забил Кирилл Боженов.

Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Спартака».

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Жиго – 11'   1:1 Глушаков – 39' (пен)   2:1 Боженов – 44'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022