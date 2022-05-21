«Спартак» проиграл «Химкам» и финишировал на 10-м месте в РПЛ по итогам сезона

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
«Спартак» открыл счёт в матче усилиями Самуэля Жиго, который отметился голом в последнем матче за красно-белых (летом француз станет игроком «Марселя»). Однако «Химки» в конце первого тайма выстрелили дуплетом – сначала пенальти реализовал Денис Глушаков, позже гол забил Кирилл Боженов.
Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Спартака».
«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.
- 21 мая 2022
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