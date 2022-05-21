Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» не забил пенальти на 90+13-й минуте матча с «Уфой» и вылетел в ФНЛ

«Рубин» не забил пенальти на 90+13-й минуте матча с «Уфой» и вылетел в ФНЛ
Комментарии

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл нападающий хозяев Виталий Лисакович. На 54-й минуте счёт сравнял Владислав Камилов, а на 90-й минуте второй мяч гостей забил Дилан Ортис. На 90+13-й минуте матча пенальти не забил Лисакович.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Помогали ему Алексей Стипиди (Краснодар) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервным судьёй выступал Артур Фёдоров (Петрозаводск). Делегатом матча был Сергей Кочетов (Нижний Новгород), инспектором — Сергей Мацюра (Хабаровск). Арбитрами VAR выступали Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Антон Кобзев (Москва).

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Лисакович – 37' (пен)   1:1 Камилов – 54'   1:2 Ортис – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022