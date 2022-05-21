Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022

Завершились все матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Таким образом, стала известна финальная расстановка команд в турнирной таблице по окончании сезона.

«Зенит» финишировал в чемпионате России на 1-м месте, набрав 65 очков и досрочно оформив чемпионство. Серебряные медали завоевал «Сочи» (56), обыграв в последнем туре «Динамо» (53) – москвичи заняли 3-е место.

На 4-м месте в таблице по итогам сезона оказался «Краснодар» (50). 5-е место занял ЦСКА (50), уступивший «быкам» по разнице голов. «Локомотив» (48) – на 6-м месте. «Ахмат» занимает 7-е место (42), «Крылья Советов» — на восьмом месте с 41 очком.

На девятом месте располагается «Ростов» (38). Столько же очков у московского «Спартака» (38), который занимает 10-е место из-за разницы голов. 11-е и 12-е место – «Нижний Новгород» и «Урал» соответственно (по 33 очка).

«Химки» (32) и «Уфа» (30) расположились в зоне стыковых матчей. «Рубин» (29) и тульский «Арсенал» (23) — в зоне вылета.