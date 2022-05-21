«Краснодар» на 90+2-й минуте вырвал ничью у «Ахмата» и финишировал четвёртым в РПЛ

Сегодня, 21 мая, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал «Ахмат». Команды сыграли вничью — 1:1.
В добавленное к первому тайму время нападающий грозненцев Идрис Умаев имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не сумел реализовать 11-метровый. На 67-й минуте забил другой форвард «Ахмата» – Мохамед Конате. На 90+2-й минуте счёт сравнял полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Краснодар» набрал 50 очков в 30 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (42) — на седьмом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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