«Рубин» вылетел в ФНЛ после 19 сезонов в Премьер-Лиге
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«Рубин» вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) после 19 сезонов в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Команда Леонида Слуцкого драматично уступила «Уфе» в заключительном матче чемпионата России со счётом 1:2 и заняла 15-е место в турнирной таблице по итогам сезона-2021/2022.
Стоит отметить, что «Рубин» не реализовал пенальти на 90+13-й минуте матча с «Уфой» — это стоило команде места в РПЛ.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».
Новость по темеИтоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022
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