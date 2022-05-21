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Капитан «Уфы»: судья полностью за «Рубин»! Пенальти был справедливо не забит, просто карма

Капитан «Уфы»: судья полностью за «Рубин»! Пенальти был справедливо не забит, просто карма
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Капитан «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 2:1. Благодаря этому результату уфимцы не потеряли прописку в РПЛ, они сыграют в стыковых матчах. «Рубин» завершил сезон на 15-м месте в РПЛ и вылетел из лиги.

В концовке казанцы могли отыграться, но на 90+13-й минуте Виталий Лисакович не реализовал пенальти.

«Сумасшедшая игра, самая интересная в сезоне. Борьба за чемпионство закончилась в третьем туре, а за выживание продолжалась. Сказал судье – справедливость восторжествует. Судья был полностью за «Рубин»! Все мелкие фолы, два пенальти… Но когда ты играешь сердцем и открыто, когда за тебя вся республика, ты победишь. Пенальти был справедливо не забит – это просто карма! Мы были сильнее на поле и духом», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ! «Рубин» вылетел, не забив пенальти на последней секунде! LIVE В ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ! «Рубин» вылетел, не забив пенальти на последней секунде! LIVE
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