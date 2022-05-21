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Жан-Филипп Гбамен: почему бы не вернуться в ЦСКА в ближайшие два года?

Жан-Филипп Гбамен: почему бы не вернуться в ЦСКА в ближайшие два года?
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Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, выступавший за команду на правах аренды из «Эвертона», попрощался с московским клубом после встречи с «Ростовом» (4:0) в 30-м туре РПЛ.

«Спасибо ЦСКА, что дали продемонстрировать талант и возможность играть в футбол. Фанаты — просто фантастические. Надеюсь, ЦСКА выиграет в будущем много трофеев, и почему бы не вернуться в ЦСКА в ближайшие два года?» — передаёт слова Гбамена корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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