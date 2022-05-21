Хавбек «Химок» Кухарчук: мы в стыках, хотя надеемся на расширение РПЛ
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о победе в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком».
«Выиграли у «Спартака», это круто. Но мы в стыках, хотя надеемся на расширение.
Я всегда был за расширение. Спортивный принцип? Много легионеров уехало у того же «Рубина». Это тоже не спортивный принцип. Мне всегда лучше больше играть, меньше тренироваться», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ. Победителем чемпионата России досрочно стал «Зенит».
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