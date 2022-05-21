Александр Овечкин: надеемся на победу «Динамо» в Кубке России
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Хоккеист и болельщик московского «Динамо» Александр Овечкин после поражения команды от «Сочи» (1:5) в 30-м туре чемпионата России выразил надежду, что коллектив одержит победу в Кубке России.
«Надеемся на победу «Динамо» в Кубке России», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с судьёй Владимиром Москалёвым из Воронежа.
«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
Финал Кубка России состоится 29 мая. «Динамо» сыграет со «Спартаком».
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