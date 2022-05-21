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Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ

Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий лаконично прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).

«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдинамичной концовки и такого реального шанса всё изменить. Поэтому огромное спасибо им, что поддерживали и гнали до последней секунды. Эта поддержка была ключевым фактором сегодняшней игры. Всем большое спасибо», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

После этой фразы Слуцкий не стал отвечать на другие вопросы журналистов, встал и ушёл из зоны для интервью.

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Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

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