Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий лаконично прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).
«Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдинамичной концовки и такого реального шанса всё изменить. Поэтому огромное спасибо им, что поддерживали и гнали до последней секунды. Эта поддержка была ключевым фактором сегодняшней игры. Всем большое спасибо», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
После этой фразы Слуцкий не стал отвечать на другие вопросы журналистов, встал и ушёл из зоны для интервью.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».
- 21 мая 2022
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:09
-
20:09
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:46