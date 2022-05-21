Березуцкий: то, что писали обо мне, — неправда. В ближайшее время будут интересные новости

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:0) высказался о своём будущем в армейском клубе.

«Я читал, что писали обо мне, — это абсолютная неправда. Все выводы руководства и мои личные будут в ближайшее время. В ближайшее время будут интересные новости», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство ЦСКА освободить его от должности наставника команды по причине того, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».