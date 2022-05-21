Стукалов: в раздевалке со мной уже всё было хорошо

Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный подтвердил, что главный тренер команды Алексей Стукалов потерял сознание после матча 30-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу уфимцев. На 13-й компенсированной минуте казанцы не реализовали пенальти. В результате «Уфа» завершила сезон в стыковой зоне, а «Рубин» — в зоне вылета.



«Что со мной стало в раздевалке? В раздевалке со мной уже всё было хорошо. Это на поле было плохо – эмоции, от них резко голова заболела. Не переживайте», — цитирует Стукалова «РИА Новости».



Санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».