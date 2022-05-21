Александр Алаев отреагировал на информацию о том, что он возглавит РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев прокомментировал информацию о своём возможном назначении президентом Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я буду президентом РПЛ? Во-первых, я не комментирую слухи. Во-вторых, такой вопрос вы мне задаёте, когда только закончилось первенство ФНЛ. Мы только выдохнули. В Премьер-Лиге сегодня последний тур, президент РПЛ Ашот Рафаилович Хачатурянц работает», — рассказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, в чемпионате России закончился сезон. Победителем РПЛ стал «Зенит», серебряным призёром — «Сочи», бронзовым — «Динамо». Лигу автоматически покинули казанский «Рубин» и тульский «Арсенал».