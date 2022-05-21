Губерниев объяснил, почему «Рубину» нужно продлить контракт со Слуцким

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о вылете «Рубина» в ФНЛ.

«Всё нормально! Люди делают селфи, скоро будут на второй тайм выходить в хоккейной форме. Я считаю, что «Рубину» нужно продлить трёхлетний контракт со Слуцким. В следующем сезоне команда вылетает из ФНЛ, через год она вылетает из ФНЛ-2, а потом будет блистать в чемпионате Татарстана среди любительских команд. Люди идут своим путём, и мы не будем им мешать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».