В соцсетях раскритиковали Лисаковича, сделавшего селфи во время решающего матча «Рубина»

Болельщики и футбольная общественность в соцсетях жёстко раскритиковали нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича. Забив гол в первом тайме, футболист устроил яркое празднование, сделав селфи на смартфон с партнёрами по команде. Однако этот перформанс был преждевременным, ведь на последних секундах встречи Лисакович не реализовал пенальти, который спас бы «Рубин» от вылета в ФНЛ. В итоге казанская команда покидает РПЛ, а Лисакович стал главным антигероем решающего матча.
Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу» (1:2).
На 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К точке подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.
- 21 мая 2022
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