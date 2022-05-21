Алаев прокомментировал обращение клубов РПЛ ввести мораторий на вылет

Генсекретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев прокомментировал обращение клубов РПЛ по поводу введения моратория на вылет.



«Есть действующий регламент. Прошла комиссия по лицензированию, выданы лицензии всем, кто претендовал на выход в Премьер-Лигу. «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» будут играть в стыках.



Клубы Премьер-Лиги обращались в исполком с предложением ввести мораторий. Конкретно говорилось об изменении регламента. Если 15-е и 16-е места не вылетают, то никто из ФНЛ не выходит. На мой взгляд, это прямое нарушение спортивного принципа. Это предложение поддержано не было. Потом была создана рабочая группа, которая рассматривала различные варианты проведения следующего сезона.



Все варианты будут рассматриваться во вторник. Сейчас есть регламент Премьер-Лиги, есть регламент ФНЛ, есть регламент стыковых матчей. Мы готовимся к стыковым играм. Очень приятно, что получился такой чемпионат Премьер-Лиги, где многое решается в последнем туре», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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