Президент ФНЛ: лучший турнир за многие годы. «Торпедо» и его болельщики заслужили РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев высказался о завершившемся розыгрыше ФНЛ.

«Эмоции зашкаливают. Можно только мечтать о такой концовке. Мне кажется, что это лучший турнир за многие годы. 38 туров, позади такая долгая дорога, остаётся 10 секунд до конца первенства, и никто не знает, кто вышел напрямую. Любой гол в одном из трёх матчей мог перевернуть всю турнирную таблицу. Это то, за что мы любим футбол. Действительно подарили эмоции. Приятно, что удалось живьём наблюдать за победой, и хотелось бы поздравить «Торпедо» и его болельщиков. Они заслужили возвращение в Премьер-Лигу. Приятно, что это всё решилось в бескомпромиссной борьбе.



Мне трудно представить, какие эмоции испытывал Денис Маслов. Мы давно дружим, общаемся, и я за него очень рад. Его вклад в эту победу огромный, как и всей команды и тренерского штаба. Я очень рад видеть такое единение команды, руководства. Надеюсь, что они так же сплочённо будут играть в Премьер-Лиге», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.