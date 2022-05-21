Дзагоев заряжал на фанатской трибуне и разделял повязку капитана с Марио. Фото победы ЦСКА

21 мая в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» в заключительном туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу армейцев.

После окончания матча ЦСКА устроил проводы Марио Фернандесу, Алану Дзагоеву и Хёрдуру Магнуссону, которые покидают клуб.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».



Обслуживала встречу с «Ростовом» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).