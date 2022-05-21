Зиньковский — лучший ассистент РПЛ сезона-2021/2022. Дзюба вошёл в топ-5

Сегодня, 21 мая, завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, который отдал девять результативных передач.

Лучшие ассистенты РПЛ сезона-2021/2022:

Антон Зиньковский («Крылья Советов») – 9 ассистов; Себастьян Шиманьски («Динамо») – 8 ассистов; Реми Кабелла («Краснодар») – 6 ассистов; Далер Кузяев («Зенит») – 6 ассистов; Артём Дзюба («Зенит») – 6 ассистов; Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 6 ассистов; Малком («Зенит») – 6 ассистов; Кристиан Нобоа («Сочи») – 6 ассистов; Иван Сергеев («Зенит») – 6 ассистов; Арсен Захарян («Динамо») – 6 ассистов.

*при одинаковом количестве ассистов учитывалось количество проведённых на поле минут

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».