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Зиньковский — лучший ассистент РПЛ сезона-2021/2022. Дзюба вошёл в топ-5

Зиньковский — лучший ассистент РПЛ сезона-2021/2022. Дзюба вошёл в топ-5
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Сегодня, 21 мая, завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, который отдал девять результативных передач.

Лучшие ассистенты РПЛ сезона-2021/2022:

  1. Антон Зиньковский («Крылья Советов») – 9 ассистов;
  2. Себастьян Шиманьски («Динамо») – 8 ассистов;
  3. Реми Кабелла («Краснодар») – 6 ассистов;
  4. Далер Кузяев («Зенит») – 6 ассистов;
  5. Артём Дзюба («Зенит») – 6 ассистов;
  6. Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 6 ассистов;
  7. Малком («Зенит») – 6 ассистов;
  8. Кристиан Нобоа («Сочи») – 6 ассистов;
  9. Иван Сергеев («Зенит») – 6 ассистов;
  10. Арсен Захарян («Динамо») – 6 ассистов.

*при одинаковом количестве ассистов учитывалось количество проведённых на поле минут

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

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