В «Динамо» высказались о будущем Шварца в клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем главного тренера команды Сандро Шварца после поражения от «Сочи» (1:5) в 30-м туре РПЛ.

«Шварц? Сейчас готовимся к следующей игре — самая важная задача. Что касается Шварца, у него контракт», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».



Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.