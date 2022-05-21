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Пивоваров подтвердил, что стал председателем рабочей группы по созданию Кубка Лиги

Пивоваров подтвердил, что стал председателем рабочей группы по созданию Кубка Лиги
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что стал председателем рабочей группы по созданию Кубка Лиги.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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