Рассказов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Химками»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась со счётом 1:2.
«Кубок 29-го числа, сегодня 21-е. Игра с «Химками» была важной, хотели закончить на позитиве. Были моменты, были подходы. Нелепый пенальти, пропустили второй.
Еврокубков не стало, поэтому Кубок – единственный шанс закончить на хорошей ноте. Можем войти в историю. Это важно.
Абсолютно неважно, что «Динамо» проиграло. В финале любая команда может обыграть любую. Кубок — это другая игра», — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.
- 21 мая 2022
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:09
-
20:09
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:46