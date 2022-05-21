Рассказов прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Химками»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась со счётом 1:2.



«Кубок 29-го числа, сегодня 21-е. Игра с «Химками» была важной, хотели закончить на позитиве. Были моменты, были подходы. Нелепый пенальти, пропустили второй.



Еврокубков не стало, поэтому Кубок – единственный шанс закончить на хорошей ноте. Можем войти в историю. Это важно.



Абсолютно неважно, что «Динамо» проиграло. В финале любая команда может обыграть любую. Кубок — это другая игра», — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.