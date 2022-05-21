Газизов: хотел драться со всеми, матерился! Такую концовку можно придумать только в кино
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды над «Рубином» (2:1) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я хотел со всеми драться, матерился! Такую концовку можно придумать только в фильме. Российский футбол это видел, и это круто. Сейчас вообще не хочу говорить о стыках. Поздравляю республику! Такие матчи даже важнее титулов.
Стукалову стало не очень хорошо из-за эмоций. Он всегда с командой всей душой. Мне плохо не стало, наоборот, стало очень хорошо!» — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:40
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:09
-
20:09
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:49
-
19:46
Партнерский контент