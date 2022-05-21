Газизов: хотел драться со всеми, матерился! Такую концовку можно придумать только в кино

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды над «Рубином» (2:1) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я хотел со всеми драться, матерился! Такую концовку можно придумать только в фильме. Российский футбол это видел, и это круто. Сейчас вообще не хочу говорить о стыках. Поздравляю республику! Такие матчи даже важнее титулов.



Стукалову стало не очень хорошо из-за эмоций. Он всегда с командой всей душой. Мне плохо не стало, наоборот, стало очень хорошо!» — рассказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.