Селюк: говорим про «Рубин», сразу ассоциация с плясками и КВН. Один рэпер, другой — турист

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Уфой» (1:2) в 30-м туре РПЛ.

«Рубин» на сегодня – это позор. Это жирная точка в карьере Леонида Викторовича. На протяжении сезона команда из себя ничего не представляла. Отговорки про пять человек, которые ушли? Но вы же Макарова продали почти за 10 миллионов евро. Почему тогда из других команд никто не ушёл? Это полностью провал менеджмента. Когда всё это начало происходить, надо было вовремя со Слуцким расставаться! Это ненормально – проигрывать «Сочи» 0:6. Когда мы говорим про «Рубин», у нас сразу ассоциация с роликами, плясками, КВН. Один рэпер, другой турист», — рассказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.