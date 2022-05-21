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Крик и безумная радость Газизова после победы в матче с «Рубином». Видео

Крик и безумная радость Газизова после победы в матче с «Рубином». Видео
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Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) принимал «Уфу» (1:2). Поражение в игре с «Уфой» привело к вылету казанцев в Футбольную национальную лигу, уфимцам же предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

После завершения встречи футболисты, тренерский штаб и персонал «Уфы», в том числе генеральный директор клуба Шамиль Газизов, бурно праздновали победу над «Рубином».

Напомним, на 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К «точке» подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.

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