Владислав Игнатьев извинился перед фанатами «Рубина» после вылета команды в ФНЛ. Видео

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2), которое привело к вылету казанцев в Футбольную национальную лигу, извинился перед фанатами клуба. Футболист подошёл к фанатской трибуне казанцев и принёс фанатам извинения за неудачный сезон.

Напомним, на 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К «точке» подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.



«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.