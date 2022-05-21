Семак объяснил, почему Дзюба был капитаном «Зенита» в заключительном матче РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Артём Дзюба вывел с капитанской повязкой сине-бело-голубых на заключительный матч РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).
«Почему отдал повязку Дзюбе? Смотря кто выходит в стартовом составе. Если играет Миша Кержаков и нет Дзюбы — он капитан. Если Артем на поле, то Артем. Если нет ни того, ни другого — Дуглас. Думаю, это естественное решение было, абсолютно логичное и понятное. Артем старался, сыграл неплохо по желанию и самоотдаче. Что-то не получалось касаемо качества — не только у него, но и у других игроков. Даже у Вани Сергеева, нашего нападающего, который забивает постоянно, сегодня было два хороших момента, но, к сожалению, их не получилось реализовать.
Естественно, вопросов к команде по желанию и мотивацию у меня нет. По качеству и результату вопросы сегодня есть. Опять же, нужно поблагодарить игроков за весь сезон — трудный, тяжелый. Понимаю, что не так просто в каждом матче добиваться положительного результата», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 21 мая 2022
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