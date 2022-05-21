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Георгий Джикия одним словом описал прошедший сезон для «Спартака»

Георгий Джикия одним словом описал прошедший сезон для «Спартака»
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения команды от «Химок» (1:2) в 30-м туре РПЛ подвёл итоги сезона для клуба.

«Как я опишу этот сезон для «Спартака» одним словом? Неудовлетворительно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» принимали московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.

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