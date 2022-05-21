«Уйма времени играть раз в четыре дня». Глушаков поддержал расширение РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после победы над «Спартаком» (2:1) высказался за расширение РПЛ.

«Выиграли. Двоякая ситуация — хорошая победа. Классно всё, но попали пока в стыки. Чем быстрее решат… Завтра ведь собираются. 24-го? Как 24-го, если 25-го в Хабаровске игра? Я думаю, что не будет так. Должны побыстрее всё решить. Потому что людям в отпуска, а кому-то стыковые матчи играть. Лететь в Хабаровск или ещё куда-то.



Я уже говорил — конечно, расширять РПЛ надо. Четыре команды добавляйте и играйте весь год в футбол. Смысл в расширении? Давайте оставим так и будем спокойно раз в неделю играть. Будете без футбола и болельщиков, и всё. Зачем нужен Кубок Лиги? С чего он будет конкурентнее? Кому деньги? Другие команды в регионах не хотят играть в футбол? Можно сделать 20 команд или 18, и ещё Кубок Лиги можно сделать. У нас уйма времени играть раз в четыре дня — все насладятся футболом. Футболистам меньше тренироваться и больше играть. Готов ли я? Конечно, готов», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.