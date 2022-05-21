Сергей Терехов прокомментировал серебряные медали «Сочи». Это лучший результат клуба

Защитник «Сочи» Сергей Терехов после разгромной победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (5:1) высказался о серебряных медалях команды.
«Медаль нравится, заслуженная. Я уже говорил, что мы шли к ней от матча к матчу и понимали, что боремся за тройку. Мы договорились, что сделаем всё, чтобы занять самое высокое место», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». Сочинцы должны были сыграть в Лиге чемпионов, но бан УЕФА в отношении российских команд помешает «Сочи» принять участие в турнире.
- 21 мая 2022
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