Джикия высказался о предложении Салиховой провести финал Кубка на стадионе «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Химок» (1:2) прокомментировал слова Заремы Салиховой, предложившей провести финал Кубка России на «Открытие Банк Арене».

«Я бы с удовольствием сыграл финал на «Открытие Арене». Там было бы проще достать билеты, согласен», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила провести финал Кубка России по футболу на домашнем стадионе красно-белых. Встреча пройдёт 29 мая в «Лужниках».

«Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.