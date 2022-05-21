Семак прокомментировал поражение «Зенита» в заключительном матче сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Что касается самой игры, большое территориальное преимущество было на нашей стороне. К сожалению, в первом тайме острых моментов нами было создано мало. Во втором тайме играли гораздо активнее, создавали моменты, очень хорошие моменты были у наших игроков. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня, к сожалению, забить не получилось. У своих ворот допустили ошибку, которая, к сожалению, привела к пенальти. В остальном, ещё раз: первый тайм — не очень, второй — понравился. Даже те молодые игроки, которые вышли, смотрелись неплохо. В принципе, конечно, нужно было забивать, тогда и результат был бы для нас положительным.



Было понятно, что с точки зрения мотивации очень важная была игра для «Нижнего Новгорода», чтобы избежать стыковых матчей. Но, естественно, и состав у нас был другой. Молодые игроки, некоторые только первый раз вышли в Премьер-Лиге. Плюс реализация… Думаю, если забили бы первыми, игра бы раскрылась по-другому. А так понятно, что защиту соперника, который обороняется всей командой, непросто вскрывать. Повторюсь, второй тайм мне понравился. Единственное, чего мне не хватило, — это забитых мячей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».