Джикия: отдать капитанскую повязку с «Химками» — совместное решение. В КР капитаном буду я

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение отдать капитанскую повязку на матч 30-го тура РПЛ с «Химками» Самуэлю Жиго. Французский футболист покидает команду по окончании сезона.



«Отдать капитанскую повязку Жиго — совместное решение. В финале Кубка я буду капитаном», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня в матче 30-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Химкам» со счётом 1:2. «Спартак» набрал 38 очков в 30 матчах и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (32) заняли 13-е место и примут участие в стыковых матчах за право сохранения прописки в РПЛ.

«Спартаку» ещё предстоит сыграть в финале Кубка России с «Динамо».