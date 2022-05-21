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Созин: мы бы не получили такой концовки РПЛ, если бы объявили о моратории

Созин: мы бы не получили такой концовки РПЛ, если бы объявили о моратории
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об итогах сезона в Российской Премьер-Лиге и в Футбольной национальной лиге.

«Если бы за семь туров до конца РПЛ объявили о моратории или изменении структуры чемпионата, то такой концовки мы бы не получили. Я сам был на стадионе – почти все в конце смотрели матч «Рубина» и «Уфы»! А в ФНЛ все также смотрели матчи «Оренбурга» и «Торпедо» – хотя представить, что «Оренбург» не выйдет в РПЛ напрямую, было очень сложно. Всё это мы могли бы потерять», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Среди клубов Российской Премьер-Лиги в стыковых матчах должны принять участие «Химки» и «Уфа», от ФНЛ сыграют «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Напрямую из РПЛ в ФНЛ вылетают «Рубин» и «Арсенал», а «Торпедо» и «Факел» заработали повышение в классе.

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