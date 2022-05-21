Семак оценил игру Кравцова и Гойло, которые находятся в аренде в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу Кирилла Кравцова и Никиты Гойло, которые на правах аренды выступают за «Нижний Новгород».

«Какое решение будем принимать по своим игрокам из аренды? Нужно дождаться 24-го числа, понять, какой и как будет построен календарь следующего чемпионата. Какие будут правила по иностранцам в заявке и на поле. Кто из тех, у кого заканчиваются контракты, остаётся в клубе. А дальше будем принимать решение. Естественно, мы держим в поле зрения всех игроков, кто на контрактах в нашем клубе.



Как оценю игру футболистов, которых «Нижний Новгород» арендовал у «Зенита»? Думаю, хорошо. Кирилл Кравцов – игрок нашей обоймы, мы пошли навстречу и дали возможность приобрести необходимую игровую практику, которую он здесь получает. Он абсолютно оправдывает доверие тренера и получает то, за чем сюда приехал. Что касается Никиты Гойло, последние и предпоследние матчи, сегодня моменты, в которых выручил, — я думаю, к нему претензий нет. Что касается вообще вратарской позиции, нужно играть, получать игровую практику, необходимый опыт, который важен, потому что для вратаря он необходим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».