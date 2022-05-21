Глушаков — о вылете «Рубина»: никакого спортивного принципа. Их жаль

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал вылет казанского «Рубина» из РПЛ.

«Концовку матча «Рубин» — «Уфа» не видел. Мимо шёл, ребята смотрели. Знаю, что они вылетели. Это печально. Это футбол. В своё время «Динамо» вылетало. Их, с одной стороны, жаль. Здесь нет никакого спортивного принципа, потому что много футболистов уехало. Не дай бог кому-нибудь в такую ситуацию попасть, чтобы костяк и вся основная группа футболистов уехала. Как играть дальше? С листа.

Слуцкий проверил тоже себя. Не всегда же футболистов хорошего уровня тренировать, а поработать с менее квалифицированными, при всём уважении к футболистам», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.