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Смолов: 3-е место — хороший результат для «Динамо». Всех болельщиков поздравляю с медалью

Смолов: 3-е место — хороший результат для «Динамо». Всех болельщиков поздравляю с медалью
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:5) и завоёванные бронзовые медали по итогам сезона в чемпионате России.

«Всех болельщиков «Динамо» поздравляю с заслуженной медалью. Конечно, сохраню её!

Третье место — хороший результат для «Динамо». И поздравляю «Сочи» с заслуженной победой», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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