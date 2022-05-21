Смолов: 3-е место — хороший результат для «Динамо». Всех болельщиков поздравляю с медалью

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:5) и завоёванные бронзовые медали по итогам сезона в чемпионате России.

«Всех болельщиков «Динамо» поздравляю с заслуженной медалью. Конечно, сохраню её!



Третье место — хороший результат для «Динамо». И поздравляю «Сочи» с заслуженной победой», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.