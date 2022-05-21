Лисакович — о незабитом пенальти в игре с «Уфой»: хочу извиниться перед фанатами. Виноват

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович высказался о нереализованном пенальти в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло всё, в принципе… Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить гол. Я этого не сделал. На стадионе была прекрасная атмосфера. Я считаю, что виноват», — цитирует Лисаковича «Спорт Бизнес Online».

Напомним, на 90+13-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота уфимской команды. К точке подошёл нападающий казанцев Виталий Лисакович, но он не смог реализовать 11-метровый. Если бы форварду удалось забить, то он сравнял бы счёт встречи и спас бы «Рубин» от прямого вылета из РПЛ.

«Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетает в ФНЛ.