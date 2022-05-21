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Черданцев: в РПЛ останется 16 команд, «Химки» и «Уфа» сыграют в стыках

Черданцев: в РПЛ останется 16 команд, «Химки» и «Уфа» сыграют в стыках
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, ссылаясь на свои источники, что регламент Российской Премьер-Лиги не будет изменён, несмотря на слухи о возможном расширении чемпионата.

«Мы получили эксклюзивную информацию относительно того, что будет происходить 25 и 28 мая. Она, поверьте, от источников, которые заслуживают очень серьёзного доверия. В следующем сезоне будет 16 команд. «Рубин» и «Арсенал» покидают Премьер-Лигу, а «Химки» и «Уфа» играют стыковые матчи – 25 и 28 мая со «СКА-Хабаровск» и «Оренбургом» соответственно», — сказал Черданцев в эфире телеканала «Матч».

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Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

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