Овечкин поздравлял Смолова с бронзой, «Сочи» бурно праздновал серебро. Лучшие фото матча

21 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче заключительного тура российской Премьер-Лиги «Сочи» разгромил «Динамо» со счётом 5:1 и стал серебряным призёром сезона 2021/2022. «Динамо» финишировало на третьем месте и завоевало бронзу.

После окончания матча Александр Овечкин и Лев Лещенко приняли участие в награждении «Динамо» бронзовыми медалями чемпионата.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:5) и завоёванные бронзовые медали по итогам сезона в чемпионате России.



«Всех болельщиков «Динамо» поздравляю с заслуженной медалью. Конечно, сохраню её!



Третье место — хороший результат для «Динамо». И поздравляю «Сочи» с заслуженной победой», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.