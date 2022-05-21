Овечкин поздравлял Смолова с бронзой, «Сочи» бурно праздновал серебро. Лучшие фото матча

21 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче заключительного тура российской Премьер-Лиги «Сочи» разгромил «Динамо» со счётом 5:1 и стал серебряным призёром сезона 2021/2022. «Динамо» финишировало на третьем месте и завоевало бронзу.
После окончания матча Александр Овечкин и Лев Лещенко приняли участие в награждении «Динамо» бронзовыми медалями чемпионата.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:5) и завоёванные бронзовые медали по итогам сезона в чемпионате России.
«Всех болельщиков «Динамо» поздравляю с заслуженной медалью. Конечно, сохраню её!
Третье место — хороший результат для «Динамо». И поздравляю «Сочи» с заслуженной победой», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 21 мая 2022
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