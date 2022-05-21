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Яка Бийол подвёл итоги сезона для ЦСКА

Яка Бийол подвёл итоги сезона для ЦСКА
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Футболист ЦСКА Яка Бийол подвёл итоги сезона-2021/2022 для армейской команды.

«Конечно, ожидали большего от сезона. Во второй части сезона знали, что надо подняться выше пятого места. Сейчас надо будет посмотреть, где сыграли хорошо, а где хуже. Надо серьёзно подготовиться к новому сезону. Всегда есть изменения в команде, это всегда тяжело. Сегодня было эмоциональное прощание. Мы знаем, что Марио, Магнуссон – это очень хорошие игроки, люди. Будем скучать по ним, но это футбол», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки». ЦСКА занял пятое место в таблице.

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