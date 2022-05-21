Карпин подвёл итоги финальной части сезона для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги финальной части сезона в исполнении своей команды.

«Как оценю финальную часть сезона? Сказать, что очень доволен, – ничего не сказать. Исходя из тех реалий, которые сложились с марта месяца, – результат превзошёл все ожидания. По ходу сезона нас покинули игроки разных позиций на поле», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки». «Ростов» занял девятое место в таблице по итогам сезона.