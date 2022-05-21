Победный мяч «Нижнего Новгорода» с пенальти — в видеообзоре матча с «Зенитом»

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе «Нижний Новгород» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимал «Зенит». Хозяева одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 20-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Николай Калинский.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 65 очков в 30 матчах. Ранее санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (33) — на 11-м месте.
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