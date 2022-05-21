Денис Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в финале Кубка России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков обратился к своему бывшему клубу, московскому «Спартаку». Сегодня, 21 мая, команды встречались в матче 30-го тура РПЛ. «Химки» одержали победу со счётом 2:1.



Теперь «Спартаку» предстоит завершать сезон финалом Кубка России. В главном матче турнира красно-белые сыграют с «Динамо».



«Знаю ли результат матча «Динамо» — «Сочи»? Вроде бы 1:3 было. Уже 1:5? Да, команда боролась с «Зенитом». Я говорил, что молодая команда. Нет опытных игроков, со стержнем. Нет опыта в команде, и из-за этого посыпались. Одна игра — поражение, и всё. От психологии многое зависит в футболе. Прогноз на финал Кубка? Прогнозировать ничего не буду. Просто пожелаю удачи «Спартаку», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.