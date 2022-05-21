Дмитрий Хохлов: не совсем хочется кидать копья в «Динамо» — они всё равно молодцы

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромное поражение команды от «Сочи» (1:5) в 30-м туре РПЛ.

«Трудно комментировать такое поражение. Упустили серебро и победу. «Сочи» заслуженно победил. Не совсем хочется кидать копья в «Динамо». Они всё равно молодцы. Конечно, третье место – не то, на что рассчитывали. Однако шансы на Кубок не уменьшились. После таких поражений тяжелее отходить, нужно абстрагироваться», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.



«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».