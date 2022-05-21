Президент «Сочи»: не видел в мыслях Федотова желания покинуть клуб. Мы договоримся

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем главного тренера Владимира Федотова в клубе.
«Федотов – самодостаточный человек. Сегодня вы видели, как команда его принимала, подбрасывала на руках. Я ему сказал после матча: «Владимир Валентинович, ты как художник, который нарисовал картину и ребята на ней двигаются вперёд». Не видел у него в мыслях нашу команду покинуть. У нас пока полное взаимопонимание, команда его любит, он полностью отдан ей. Поэтому, думаю, так всё и будет, мы обо всём договоримся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
По итогам чемпионата России сезона-2021/2022 сочинская команда заняла второе место в турнирной таблице. Если бы не бан УЕФА в отношении российских клубов, «Сочи» сыграл бы в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
- 21 мая 2022
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