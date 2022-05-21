Джанаев: «Сочи» показал результат с минимальными инвестициями. Мы — семья

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал победу команды над «Динамо» (5:1) в 30-м туре РПЛ.

«Спасибо большое за поздравления. Естественно, если не верить в себя, ничего не получится. Мы когда собирались, хотели сделать шаг вперёд. Тогда было 4–5 место, с «Рубином» поделили. Хотели сделать шаг, и мы его сделали.



Каждое серебро, которое завоевал, значимое. Вы же не верили в нас? Поэтому оно очень значимое для нас. Самое главное, что у нас есть команда, семья. Мы всем показали, что в нашу команду нужно верить. Наша команда может показывать результат с минимальными инвестициями. За три года сделать такую команду дорогого стоит. Мы показали, что это семья», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.