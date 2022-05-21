Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанаев: «Сочи» показал результат с минимальными инвестициями. Мы — семья

Джанаев: «Сочи» показал результат с минимальными инвестициями. Мы — семья
Комментарии

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал победу команды над «Динамо» (5:1) в 30-м туре РПЛ.

«Спасибо большое за поздравления. Естественно, если не верить в себя, ничего не получится. Мы когда собирались, хотели сделать шаг вперёд. Тогда было 4–5 место, с «Рубином» поделили. Хотели сделать шаг, и мы его сделали.

Каждое серебро, которое завоевал, значимое. Вы же не верили в нас? Поэтому оно очень значимое для нас. Самое главное, что у нас есть команда, семья. Мы всем показали, что в нашу команду нужно верить. Наша команда может показывать результат с минимальными инвестициями. За три года сделать такую команду дорогого стоит. Мы показали, что это семья», — передаёт слова Джанаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро! «Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022